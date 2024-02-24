LifeStyle 24 склав добірку жіночих імен, які обіцяють своїм власницям щасливий шлюб. Зверніть увагу на один із цих варіантів, якщо хочете для своїх доньок хорошої долі.

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Жіночі імена, які приносять своїм власницям кохання

Ім'я Любов прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Його значення відповідає звучанню. Власниці цього імена неймовірно чуйні, уважні та м'які у стосунках з чоловіками. Вони вміють створювати домашній затишок та дуже люблять дітей.

Ім'я Зоя з грецької мови перекладається як "життя". У таких жінок сім'я – завжди на першому місці. Тому вони точно знають, як створити теплу атмосферу навколо. У стосунках з партнером завжди проявляють щирі почуття та турботу.

Ім'я Людмила – слов'янського походження та утворене з двох частин: "люд" ("народ", "люди") та "мила" ("бажана", "та, що подобається"). Тому й трактується як "мила людям". Дівчата, які мають це ім'я, вміють любити. Однак у стосунках проявляють ініціативу.

Щасливі імена для дівчаток / Фото Canva

Ім'я Олеся має слов'янське походження та означає "лісова", "дівчина з лісу". Такі жінки дуже вірні, тому ніколи не зрадять свого партнера. Вони люблять, щоб у будинку панували комфорт та чистота, а також вміють смачно готувати.

Ім'я Діана пов'язують з римською богинею Місяця та полювання. З перської мови воно перекладається як "божественна" або "посланниця благодіяння і здоров'я". Власниці цього імені шукають серйозних хлопців, адже не хочуть будувати легковажні стосунки,

Ім'я Юлія має декілька теорій свого походження. З грецької мови воно трактується як "пухнаста", "кучерява", "хвиляста", а з латинської – "з роду Юліїв", "липнева". Жінки, які володіють цим іменем, ніколи не страждають від дефіциту чоловічої уваги.

Ім'я Наталія з'явилося від латинського слова "natalis", яке перекладається як "рідна". Такі дівчата вважають, що сім'я – це найголовніше у житті. Тому зазвичай вони є хорошими дружинами та матерями.