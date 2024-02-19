Тому сьогодні LifeStyle 24 хоче трохи допомогти батькам, які не знають, як назвати донечку. Зокрема, ми публікуємо корисну добірку жіночих імен на букву "Т".

Красиво В очікуванні донечки: 7 найпопулярніших жіночих імен в Україні

Список жіночих імен на букву "Т"

Ім'я Тіффані вважається досить рідкісним для України. Відомо, що воно утворилося від грецького – Феофанія, яке означає "уособлення Бога". Такі дівчатка завжди намагаються бути щирими з людьми, однак інколи бояться їм довіритися.

Ім'я Тереза з'явилося у Стародавній Греції. Походить від слова "terao", яке українською мовою звучить як "полювати", "прагнути". Тому це ім'я зазвичай трактують як "мисливиця". Вважається, що воно наділяє своїх власниць впевненістю.

Ім'я Тамара має давньоєврейське коріння та перекладається як "фінікова пальма". В Ізраїлі також часто можна почути скорочений варіант – Теммі. Дівчата, які мають таке ім'я, люблять отримувати похвалу та перебувати у центрі уваги.

Як назвати донечку / Фото Canva

Ім'я Таїсія пов'язують з давньоєгипетською богинею материнства та родючості, тому воно означає "присвячена Ісіді". Такі дівчата завжди прагнуть незалежності та свободи, тому володіють достатньо складним характером.

Ім'я Таміла має слов'янське походження. Його не часто можна почути в нашій країні. Означає "мучителька", "млосна", "пристрасна мучителька". Власниці цього імені є дуже справедливими та доброзичливими особистостями.

Ім'я Тіна має декілька версій свого походження. Зокрема, з арабської мови воно перекладається як "інжир", а з перської – "глина", "земля". Також є теорія, що утворилося від грузинського імені Тінатін, яке означає "відблиск Сонця".

Ім'я Трояна – давнього українського походження. Трактується як "примножувати", "троїти". Також його пов'язують з містом Троя, яке розташоване у Малій Азії. Зокрема, про нього згадується у поемах Гомера "Одіссея" та "Іліада".