24 Канал зробив добірку найпопулярніших жіночих імен в Україні. Можливо, серед них є й ваше.

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Список найпопулярніших імен для дівчаток в Україні

Ім'я Надія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Там воно звучить як Елпіс. Це ім'я належить одній із трьох сестер, які постраждали за християнську віру (Віра, Надія і Любов).

Ім'я Вероніка з'явилося завдяки дружині правителя Єгипту, який належав до династії Птолемеїв. Вона називалася Ференікою. Ім'я означає "та, що приносить перемогу".

Ім'я Галина має давньогрецьке походження та трактується як "штиль", "спокій", "безтурботність". Цікаво, що покровителька тихого моря називалася Галеною.

Добірка імен, якими можна назвати дівчинку / Фото Unsplash

Ім'я Олена пов'язують з грецьким богом сонця Геліосом. Тому воно перекладається як "сонячне світло", "сонячний промінь".

Ім'я Наталія утворилося від слова "natalis", яке трактується як "рідна", та від словосполучення "Natalis Domini", яке перекладається як "Різдво". Тому й означає "благословенна", "різдвяна".

Ім'я Марія – давньоєврейського походження та означає "кохана", "пані", "жадана" або "відкинута", "сумна". Воно вважається одним із найпопулярніших не лише в Україні, але й в інших країнах світу.

Ім'я Валентина має давньоримське походження та перекладається як "життєздатна", "здорова", "сильна". В оригіналі воно звучить як Валентінус.