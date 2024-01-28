24 Канал підготував добірку забутих жіночих імен. Можливо, серед усіх варіантів, ви знайдете той, який захочете обрати для своєї дочки.

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Список забутих жіночих імен

Ім'я Таїсія раніше належало єгипетській богині Місяця, родючості, жіночності, подружньої вірності та материнства. Тому означає "присвячена богині Ісіді". Також ім'я перекладається як "мудрість", "та, що біля трону".

Аріна – це одна з форм імені Ірина, яке має давньогрецьке походження. Воно трактується як "мир" та "спокій". Також існує версія, що утворилося від єврейського імені Арон, яке перекладається як "гора світла".

Ім'я Єлизавета – єврейського походження та перекладається як "клянуся Богом", "та, яка шанує Бога", "Божа допомога". Так часто називають представниць королівських родин. Зокрема, одна з найвідоміших власниць цього імені – королева Єлизавета.

Яке ім'я обрати для дівчинки / Фото Canva

Ім'я Софія з'явилося у Стародавній Греції. Воно означає "мудрість", "розум", "наука". Власницям цього імені досить складно довіряти людям. Такі дівчата не підпускають близько до себе та рідко діляться власними переживаннями.

Ім'я Анна утворилося від давньоєврейського – Ханна, яке означає "хоробрість", "прихильність", "сила". Існує ще декілька варіантів перекладу: "миловидна", "благодійниця", "милосердна".

Ім'я Поліна має дві версії свого походження. За однією, утворилося від чоловічого імені Аполлінарій, яке має давньогрецьке коріння та означає "сонячний". За іншою теорією, виникло у Франції й трактується як "маленька".