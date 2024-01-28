24 Канал подготовил подборку забытых женских имен. Возможно, среди всех вариантов, вы найдете тот, который захотите выбрать для своей дочери.

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Список забытых женских имен

Имя Таисия раньше принадлежало египетской богине Луны, плодородия, женственности, супружеской верности и материнству. Поэтому означает "посвящённая богине Исиде". Также имя переводится как "мудрость", "та, что у трона".

Арина – это одна из форм имени Ирина, которое имеет древнегреческое происхождение. Оно трактуется как "мир" и "спокойствие". Также существует версия, что образовалось от еврейского имени Арон, которое переводится как "гора света".

Имя Елизавета– еврейского происхождения и переводится как "клянусь Богом", "та, которая чтит Бога", "Божья помощь". Так часто называют представительниц королевских семей. В частности, одна из самых известных владелиц этого имени – королева Елизавета.

Какое имя выбрать для девочки / Фото Canva

Имя София появилось в Древней Греции. Оно означает "мудрость", "ум", "наука". Владелицам этого имени достаточно сложно доверять людям. Такие девушки не подпускают близко к себе и редко делятся собственными переживаниями.

Имя Анна образовалось от древнееврейского – Ханна, которое означает "храбрость", "расположение", "сила". Существует еще несколько вариантов перевода: "миловидная", "благотворительница", "милосердная".

Имя Полина имеет две версии своего происхождения. По одной, образовалось от мужского имени Аполлинарий, которое имеет древнегреческие корни и означает "солнечный". По другой теории, возникло во Франции и трактуется как "маленькая".