24 Канал составил список женских имен, которые приносят счастье. Кроме того, их достаточно легко запомнить, ведь в основном состоят из трех-четырех букв.

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Подборка имен для девочек

Имя Зоя пришло к нам из Древней Греции. Слово "зоэ" трактуется как "жизнь". Считается, что это имя обладает мощной энергетикой, а его владелицы имеют хорошую судьбу. Поэтому родителям не стоит беспокоиться.

Имя Лия – древнееврейского происхождения и образовалось от имени Леах. Оно переводится по-разному: "антилопа", "корова", "быстрый старт", "усталая".

Имя Яна имеет несколько версий своего происхождения. Согласно одной теории, образовалось от имени Йоханан, которое означает "милость Божия". Согласно другому утверждению, имя происходит от древнеримского бога Януса.

Список женских имен, которые притягивают счастье / Фото Unsplash

Имя Вера появилось во времена Древней Греции. Оно трактуется как "истинная", "подлинная". Это имя приносит девушкам счастье и дарит прекрасную судьбу.

Имя Ада имеет древнееврейские корни. Считается, что это одна из форм имени Адена. Трактуется как "украшение".

Имя Юна появилось от дочери древнеримского бога Юпитера, которая называлась Юноной. Она считается покровительницей брака, рождения, суверенитета и женственности. С латинского языка это имя переводится как "единственная".

Имя Ольга свою наибольшую популярность приобрело во времена Киевской Руси. Оно образовалось от имени Helga, которое распространено в Скандинавии, и означает "святая".