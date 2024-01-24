24 Канал склав список жіночих імен, які приносять щастя. Крім того, їх досить легко запам'ятати, адже здебільшого складаються з трьох-чотирьох літер.

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Добірка імен для дівчаток

Ім'я Зоя прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Слово "зое" трактується як "життя". Вважається, що це ім'я володіє потужною енергетикою, а його власниці мають хорошу долю. Тому батькам не варто хвилюватися.

Ім'я Лія – давньоєврейського походження та утворилося від імені Леах. Воно перекладається по-різному: "антилопа", "корова", "швидкий старт", "втомлена".

Ім'я Яна має декілька версій свого походження. Згідно з однією теорією, утворилося від імені Йоханан, яке означає "милість Божа". Згідно з іншим твердженням, ім'я походить від давньоримського бога Януса.

Список жіночих імен, які притягують щастя / Фото Unsplash

Ім'я Віра з'явилося у часи Стародавньої Греції. Воно трактується як "істинна", "справжня". Це ім'я приносить дівчатам щастя та дарує прекрасну долю.

Ім'я Ада має давньоєврейське коріння. Вважається, що це одна з форм імені Адена. Трактується як "прикраса".

Ім'я Юна з'явилося від дочки давньоримського бога Юпітера, яка називалася Юноною. Вона вважається покровителькою шлюбу, народження, суверенітету та жіночності. З латинської мови це ім'я перекладається як "єдина".

Ім'я Ольга свою найбільшу популярність здобуло у часи Київської Русі. Воно утворилося від імені Helga, яке поширене в Скандинавії, та означає "свята".