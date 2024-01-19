Особливу увагу варто звернути на ті варіанти, які володіють потужною енергетикою. Адже вони допомагатимуть дітям справлятися зі всіма випробуваннями та перешкодами. Добірку декількох красивих імен для дівчаток знаходьте у матеріалі.

Краса Неймовірно милозвучні: 7 традиційних українських імен для дівчаток

Імена для дівчаток: список

Ім'я Естер має єврейське коріння. Воно перекладається як "зірка" або "ніжна", "надійна". Такі дівчата часто добиваються успіху у житті, адже володіють сильним характером. Однак їм буває складно знаходити контакт з людьми.

Ім'я Амелія – німецького походження. Воно означає "працьовита". Власниці цього імені дійсно відповідально ставляться до будь-якої роботи, яку їм доручають. Крім того, вони швидко вчаться, тому прекрасно справляються з обов'язками.

Ім'я Луїза означає "Бог допоміг", "блискуча", "світла", "усміхнена". Воно має багато версій свого походження. Найпопулярніша стверджує, що передалося нам від євреїв та утворилося від імені Єлизавета.

Чудові імена, якими можна назвати дочку / Фото Pixabay

Ім'я Лейла має арабське походження та трактується як "чорнява", "з волоссям, чорним як ніч". Такі дівчата люблять перебувати у центрі уваги та є дуже компанійськими. Їм рідко подобається проводити час наодинці.

Ім'я Каміла – латинського походження. Воно перекладається як "служителька храму", "та, що має бездоганне походження". Власниці цього імені є досить впевненими у собі. Тому вони не люблять програвати.

Ім'я Сара має давньоєврейське коріння та трактується як "володарка". Такі дівчата ніколи не пройдуть повз людей, яким потрібна допомога. Вони вміють підтримувати та давати цінні поради.