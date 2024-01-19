Особое внимание следует обратить на те варианты, которые обладают мощной энергетикой. Они ведь будут помогать детям справляться со всеми испытаниями и препятствиями. Подборку нескольких красивых имен для девочек находите в материале.

Красота Невероятно благозвучны: 7 традиционных украинских имен для девочек

Имена для девочек: список

Имя Эстер имеет еврейские корни. Оно переводится как "звезда" или "нежная", "надежная". Такие девушки часто добиваются успеха в жизни, ведь обладают сильным характером. Однако им бывает сложно находить контакт с людьми.

Имя Амелия – немецкого происхождения. Оно означает "трудолюбивая". Владелицы этого имени действительно ответственно относятся к любой работе, которую им поручают. Кроме того, они быстро учатся, потому прекрасно справляются с обязанностями.

Имя Луиза означает "Бог помог", "блестящая", "светлая", "улыбающаяся". Оно имеет много версий своего происхождения. Самая популярная утверждает, что передалось нам от евреев и образовалось от имени Елизавета.

Прекрасные имена, которыми можно назвать дочь / Фото Pixabay

Имя Лейла имеет арабское происхождение и трактуется как "черноволосая", "с волосами, черными как ночь". Такие девушки любят находиться в центре внимания и являются очень компанейскими. Им редко нравится проводить время наедине.

Имя Камилла – латинского происхождения. Оно переводится как "служительница храма", "имеющая безупречное происхождение". Обладательницы этого имени достаточно уверенны в себе. Поэтому они не любят проигрывать.

Имя Сара имеет древнееврейские корни и трактуется как "владычица". Такие девушки никогда не пройдут мимо людей, которым нужна помощь. Они умеют поддерживать и давать ценные советы.