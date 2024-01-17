Список таких имён ищите в материале. Он особенно пригодится родителям, у которых уже скоро родится ребенок. Здесь есть варианты, как для девочек, так и для мальчиков.

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Подборка имен с мощной энергетикой

Имя Итон имеет очень древние корни, потому и излучает мощную энергетику. С иврита оно переводится как "сильный", "жесткий". Именно из-за значения имя и придает силу характеру мальчика.

Имя Одри имеет английское происхождение и означает "благородная сила". Оно символизирует стойкость, утонченность, внутреннюю силу и красоту. Владельцы этого имени обладают невероятным шармом.

Имя Матильда – немецкого происхождения. Трактуется как "мощная в бою". Также оно ассоциируется с королевой Англии Матильдой, которая обладала лидерскими качествами характера: решительностью и храбростью.

Имя Габриэль означает "Бог – моя сила", "Божий герой". Его можно услышать в разных странах мира. Ведь имя символизирует духовную стойкость и силу.

Имя Валери пришло к нам с латинского языка и означает "сила", "здоровье". Оно невероятно хорошо звучит. Кроме того, очень изысканное и грациозное.

Имена с мощной энергетикой / Фото Unsplash

Имя Александр имеет греческое происхождение. Его толкуют как "защитник народа", "покровитель". Значение этого имени полностью передает мужественный характер его владельцев.

Имя Лео имеет латинские корни и переводится как "лев". Такие мальчики очень благородны. Они любят выделяться среди людей и быть в центре внимания.

Имя Ривер ассоциируется с природой, поэтому символизирует устойчивость и способность адаптироваться к разным условиям. Кроме того, излучает гармонию, выносливость и особую энергетику.

Имя Афина символизирует богиню мудрости, войны и стратегии. Его особенно уважали в Древней Греции. Считается, что владелицы этого имени – мудрые и отважные личности.

Имя Аврора пришло к нам из Древнего Рима. Раньше так называлась богиня рассвета. Поэтому имя и означает "рассвет", "утренний свет".