Однако на традиционные украинские имена стоит обратить внимание. Ведь обычно они поражают своей благозвучностью.

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Традиционные украинские имена для девочек

Имя Неонила имеет греческое происхождение. В основе лежит слово "неос", которое переводится как "новая", "молодая", "опять появившаяся". Раньше это имя было популярно в Византийской империи, а сейчас считается редким.

Имя Доброслава почти невозможно услышать в Украине. Ведь, несмотря на невероятное звучание и значение, родители редко выбирают его для своих дочерей. В частности, имя трактуется как "славящая добро".

Имя Миродара было распространено во времена Киевской Руси, поэтому имеет давние корни. Оно означает "дающая мир". Особое значение это имя имеет для современной Украины, где идет война. Поэтому родителям следует обратить на него внимание.

Маленькая девочка зимой / Фото Unsplash

Имя Кора означает "дева". Такие девушки иногда бывают слишком эмоциональными, поэтому людям время от времени сложно с ними общаться. Однако владелицы этого имени быстро и уверенно одолевают любые жизненные препятствия.

Имя Феодора – древнегреческого происхождения. Оно состоит из двух слов: "феос" и "дарон", трактуемых как "божественный дар". Также этому имени дают значение "подарок".

Имя Зореслава имеет славянское происхождение. Оно образовалось от мужского имени Зореслав. Состоит из двух слов: "звезда" и "слава". Поэтому и трактуется как "озаренная славой", "славящая звезду".

Имя Жадана означает "желательная". Поэтому в древности такое имя своим дочерям часто давали женщины, которые долго не могли забеременеть. Интересно, что у него есть еще и мужской аналог – Жадан.