Насправді давні імена – неймовірно красиві. Вони володіють особливою енергетикою, історією та значенням. Далі публікуємо список українських забутих імен, якими можна назвати доньку.

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Забуті імена для дівчаток

Ім'я Пелагія має грецьке походження. Воно означає "море" або "відкрите море". Такі дівчата – чуйні, добрі та завжди готові прийти на допомогу. Пелагії вміють брати на себе відповідальність та проявляти розсудливість в різних ситуаціях.

Ім'я Павліна має латинське коріння. Воно трактується як "мініатюрна", "маленька", "малятко", "скромна". Зазвичай такі дівчата досить спокійні, однак, вони не забувають висловлювати свою думку, коли щось не подобається.

Ім'я Леоніла прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "левиця", "донька лева". У таких дівчат – сильний характер. Вони люблять бути першими, оскільки є дуже цілеспрямованими. Власниці цього імені – незалежні особистості.

Мама і донька / Фото Pexels

Ім'я Анісія також давньогрецького походження. Трактується як "так, яка завершує". Власниці цього імені не люблять конфліктів, тому завжди стараються знаходити спільну мову з людьми. Крім того, вони мають багато друзів.

Ім'я Магдалина виникло від назви міста Магдала, що знаходиться в Галілеї. Тому й означає "жителька Магдали". Дівчата, які мають таке ім'я, не люблять, коли їх намагаються в чомусь переконати. Тому в такі моменти висловлюють власну думку.

Які ще рідкісні жіночі імена існують

Насправді давніх імен, про які зараз майже не згадують, дуже багато. Зокрема, вони мають давньогерманське, давньоєврейське та давньогрецьке походження. Наприклад, у список потрапили такі імена: