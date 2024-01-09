Були й імена, які на території Україна можна почути досить часто. Відповідний список, який надало Міністерство юстиції, знаходьте у матеріалі.

До речі Марфа, Гектор, Еліана та Артем: як називали дітей на Львівщині у 2023 році

Список жіночих імен

Ім'я Сабіна має декілька версій свого походження. Згідно з однією, воно з'явилося у Стародавньому Римі. Раніше Сабіною називалася покровителька домогосподарок. За іншим твердженням, ім'я утворилося від арамейського Saba, яке означає "хрещена".

Немає єдиної версії, звідки до нас прийшло ім'я Римма. Одна стверджує, що воно походить з латинської мови, а от інша – що зі Стародавньої Греції. Згідно з третьою версією, це ім'я – давньоєврейського походження.

Ім'я Кароліна виникло у Стародавній Греції та трактується як "королева". Воно утворилося від чоловічого імені Карл, яке перекладається "людина" або "король". Зазвичай такі дівчата досить активні та проявляють неймовірну цікавість до світу.

Ім'я Аврора прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Вважається, що раніше так називалася богиня ранкової зорі. Власниці цього імені досить вимогливі та авторитетні. Вони люблять, щоб все відбувалося за їхніми правилами.

Серед найпопулярніших імен, якими батьки називали своїх доньок на Одещині, є такі: Аліса, Анастасія, Анна, Ангеліна, Варвара, Валерія, Вікторія, Вероніка, Єва, Єлизавета, Емілія, Дар'я, Злата, Катерина, Ксенія, Марія, Мирослава, Мілана, Ніколь, Олександра, Поліна, Світлана, Соломія, Софія.

У список потрапили й рідковживані імена: Андріана, Афіна, Джавеліна, Домінікія, Естер, Ера, Жасмін, Касія, Квітослава, Лія-Ілдиз, Лоїс, Ліель, Мальвіна, Ноємінь, Нурай, Рена, Росіна, Тавіфа, Туласі, Ягмур.

Хлопчик та дівчинка / Фото Canva

Список чоловічих імен

Ім'я Ждан – слов'янського походження та трактується як "той, кого чекали". Тому зазвичай батьки саме так називають довгоочікуваних дітей. Власники цього імені вміють знаходити спільну мову з людьми.

Ім'я Олесь має грецьке коріння та означає "захисник". У дитинстві такі хлопчики – спокійні, слухняні та старанні. Тому батьки не мають особливих труднощів у вихованні. З часом власники цього імені стають мужніми чоловіками.

Ім'я Артем має давньогрецьке походження. Воно утворилося від імені Артемій, яке з'явилося завдяки богині Артеміді. Має декілька значень: "неушкоджений", "людина з міцним здоров'ям", "сильний", "людина, у якої бездоганне здоров'я".

Ім'я Кирило також давньогрецького походження. Воно трактується як "пан", "владика". Хлопчики, які мають таке ім'я, завжди виступають за справедливість. Крім того, для них важлива власна честь та гідність.

В Одеській області хлопчиків називали іменами, які у наш час можна досить рідко почути: Адам, Алін, Ангел, Дем'ян, Доріан, Габріель, Едгар, Єремій, Маріус, Мар'ям, Марс, Лоренс, Наум, Орест, Рагнар, Раміль, Серафім, Свєтозар, Тамірлан, Харитон, Ян.

Були й більш популярні імена: Андрій, Богдан, Володимир, Владислав, Гліб, Давид, Данило, Денис, Єгор, Іван, Лев, Матвій, Макар, Максим, Марк, Микола, Михайло, Олександр, Роман, Ростислав, Сергій, Тимофій, Тимур, Ярослав.