У Міністерстві юстиції України розповіли, як у першому півріччі 2023 року називали дітей на Львівщині. Зокрема, виділили популярні та рідковживані імена. Повний список дивіться у матеріалі.

До речі Рідкісні та популярні імена, якими називали дітей на Київщині у 2023 році: неймовірний список

Імена для дівчаток

Ім'я Стефанія останні два роки особливо популярне. Воно з'явилося від чоловічого – Стефан, яке трактується як "вінець", "діадема". Власниці цього імені – впевнені в собі, розумні та красиві. Вони завжди знають, чого хочуть, та досягають поставлених цілей.

Ім'я Вероніка утворилося від Ференіка. У давні часи так називалася дружина одного з правителів Єгипту. Воно має значення "та, що приносить перемогу". Такі дівчата працьовиті, однак, несімейні люди. Їм складно проявляти ніжність, любов та турботу до близьких.

Ім'я Міра – слов'янського походження. Воно неймовірно шанується у японській культурі та перекладається як "скарб". Власниці цього імені – чутливі натури. Вони вміють налагоджувати контакт з чоловіками, завдяки своєму кокетству та харизмі.

Існує дві версії походження імені Евеліна. За однією, воно має давньоєврейське походження та трактується як "життєва сила", "стійкість", "дихання". За іншою, французьке та утворилося від імені Єва.

На Львівщині дівчаток також називали такими іменами: Емілія, Єва, Злата, Анастасія, Анна, Вікторія, Софія, Мілана, Ангеліна, Міра, Рахіль, Лукерія, Фейна, Каліста, Марфа, Ладодея, Еліана та Астрід.

Рідкісні та популярні імена для дітей / Фото Pixabay

Імена для хлопчиків

Ім'я Броніслав має старослов'янське походження та складається з двох коренів: "брон" ("боронити") та "слов" ("слава"). Означає "обороняти, захищати славу", "славний в захисті". У наш час ім'я вважається досить рідкісним. У таких хлопчиків рішучий та наполегливий характер.

Ім'ям Давид часто називають хлопчиків не лише в Україні, але й в інших країнах світу. Воно має давньоєврейське коріння та перекладається як "улюблений" "улюбленець", "коханий". Власники цього імені не люблять ділитися ні своїми досягненнями, ні своїми проблемами.

Ім'я Олександр має давньогрецьке коріння та означає "той, хто захищає людей". У таких хлопців досить непростий характер. Вони люблять бути в центрі уваги та завжди стараються справити гарне враження.

Ім'я Маркус прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Воно означає "присвячений Марсу", давньоримському богові війни. Власники цього імені дуже комунікабельні, вони вміють завоювати увагу людей та знайти спільну мову з кожним.

Хлопчикам на Львівщині також давали такі імена: Матвій, Дем'ян, Артем, Данило, Максим, Марко, Лука, Тимофій, Устим, Онисим, Стефан, Яким, Лютобор, Захер, Муслім, Гектор.