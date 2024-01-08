В Министерстве юстиции Украины рассказали, как в первом полугодии 2023 года называли детей во Львовской области. В частности, выделили популярные и редко используемые имена. Полный перечень смотрите в материале.

Кстати говоря Редкие и популярные имена, которыми называли детей в Киевской области в 2023 году: невероятный список

Имена для девочек

Имя Стефания последние два года особенно популярно. Оно появилось от мужского – Стефан, трактуемого как "венец", "диадема". Владелицы этого имени – уверены в себе, умны и красивы. Они всегда знают, чего хотят и достигают поставленных целей.

Имя Вероника образовалось от Ференика. В древности так называлась жена одного из правителей Египта. Оно имеет значение "приносящая победу". Такие девушки трудолюбивые, однако, несемейные люди. Им сложно проявлять нежность, любовь и заботу к близким.

Имя Мира – славянского происхождения. Оно невероятно почитается в японской культуре и переводится как "сокровище". Владелицы этого имени – чувствительные натуры. Они умеют налаживать контакт с мужчинами благодаря своему кокетству и харизме.

Есть две версии происхождения имени Эвелина. По одной, оно имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "жизненная сила", "устойчивость", "дыхание". По другой, французское и образовалось от имени Ева.

Во Львовской области девочек также называли такими именами : Эмилия, Ева, Злата, Анастасия, Анна, Виктория, София, Милана, Ангелина, Мира, Рахиль, Лукерия, Фейна, Каллиста, Марфа, Ладодея, Элиана и Астрид.

Редкие и популярные имена для детей / Фото Pixabay

Имена для мальчиков

Имя Бронислав имеет старославянское происхождение и состоит из двух корней: "брон" ("защищать") и "слов" ("слава"). Значит "защищать славу", "славный в защите". В настоящее время имя считается довольно редким. У таких мальчиков решительный и упорный характер.

Именем Давид часто называют мальчиков не только в Украине, но и в других странах мира. Оно имеет древнееврейские корни и переводится как "любимый". Владельцы этого имени не любят делиться ни своими достижениями, ни своими проблемами.

Имя Александр имеет древнегреческие корни и означает "тот, кто защищает людей". У таких ребят достаточно непростой характер. Они любят быть в центре внимания и всегда стараются произвести хорошее впечатление.

Имя Маркус пришло к нам из Древнего Рима. Оно означает "посвящённый Марсу", древнеримскому богу войны. Владельцы этого имени очень коммуникабельны, умеют завоевать внимание людей и найти общий язык с каждым.

Мальчикам во Львовской области также давали такие имена : Матвей, Демьян, Артем, Даниил, Максим, Марко, Лука, Тимофей, Устим, Онисим, Стефан, Яким, Лютобор, Захер, Муслим, Гектор.