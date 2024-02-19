Поэтому сегодня LifeStyle 24 хочет немного помочь родителям, которые не знают, как назвать дочь. В частности, мы публикуем полезную подборку женских имен на букву "Т".

Красиво В ожидании дочери: 7 самых популярных женских имен в Украине

Список женских имен на букву "Т"

Имя Тиффани считается достаточно редким для Украины. Известно, что оно образовалось от греческого – Феофания, которое означает "олицетворение Бога". Такие девочки всегда стараются быть искренними с людьми, однако иногда боятся им довериться.

Имя Тереза появилось в Древней Греции. Происходит от слова "terao", которое на украинском языке звучит как "охотиться", "стремиться". Поэтому это имя обычно трактуют как "охотница". Считается, что оно наделяет своих владелиц уверенностью.

Имя Тамара имеет древнееврейские корни и переводится как "финиковая пальма". В Израиле также часто можно услышать сокращенный вариант – Темми. Девушки, которые имеют такое имя, любят получать похвалу и находиться в центре внимания.

Как назвать дочь / Фото Canva

Имя Таисия связывают с древнеегипетской богиней материнства и плодородия, поэтому оно означает "посвященная Исиде". Такие девушки всегда стремятся к независимости и свободе, поэтому обладают достаточно сложным характером.

Имя Тамила имеет славянское происхождение. Его не часто можно услышать в нашей стране. Означает "мучительница", "томная", "страстная мучительница". Обладательницы этого имени являются очень справедливыми и доброжелательными личностями.

Имя Тина имеет несколько версий своего происхождения. В частности, с арабского языка оно переводится как "инжир", а с персидского – "глина", "земля". Также есть теория, что образовалось от грузинского имени Тинатин, которое означает "отблеск Солнца".

Имя Трояна – древнего украинского происхождения. Трактуется как "приумножать", "троить". Также его связывают с городом Троя, который расположен в Малой Азии. В частности, о нем упоминается в поэмах Гомера "Одиссея" и "Илиада".