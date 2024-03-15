Сьогодні LifeStyle 24 допоможе людям, у яких вже скоро має народитися донечка. Зібрали для вас красиві жіночі імена на літеру "К". Обирайте те, що сподобається найбільше.

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Імена для дівчаток на літеру "К": добірка, яка вам згодиться

Кароліна

Відомо про декілька версій походження імені Кароліна. Вважається, що воно утворилося від чоловічого Каролус, яке трактується як "вільна людина" або "вільний власник". Однак з іспанської мови перекладається як "найкрасивіша жінка міста", а з французької – "пісня щастя чи радості".

Власниці цього імені особливо активні у дитинстві, полюбляють цікавитися світом, дізнаватися та вивчати щось нове. Емоційність та шалена енергія притаманні їм й у дорослому віці.

Каміла

Ім'я Каміла має латинське коріння та вважається досить аристократичним. Воно означає "жінка бездоганного походження", "служителька храму". Такі дівчата – впевнені у собі особистості, горді, з сильним характером. Їм зовсім не властивий страх, тому з легкістю приймають будь-які життєві перешкоди.

Серед відомих людей, які мають це ім'я, є дружина короля Великої Британії Чарльза III Камілла Паркер Боулз. До того, як її чоловік зійшов на престол, носила титул герцогині Корнуольської, згодом стала королевою.

Чудові імена для майбутньої донечки / Фото Pexels

Клавдія

Ім'я Клавдія походить від римського Клавдій, яке перекладається як "кульгавий". Тому й тлумачиться "кульгава", а також – "вперта" або "хитка". Жінки, які володіють таким іменем, працьовиті та комунікабельні, однак час від часу бувають занадто прямолінійними.

Цікаво, що псевдонім Клавдія Петрівна собі обрала анонімна українська співачка, яка здобула шалену популярність завдяки соцмережі TikTok. Так, зокрема, називалася героїня роману "Записки кирпатого Мефістофеля", який написав український письменник Володимир Винниченко.

Ксенія

Ім'я Ксенія прийшло до нас зі Стародавньої Греції та має значення "іноземка", "гостя". Зазвичай воно наділяє дівчат спокійним, ніжним та вразливим характером, а також дуже важливою якістю – чесністю. Зазначимо, що це ім'я часто пов'язують з іншим, яке є більш популярним в Україні, – Оксана.