Некоторые женские имена обещают своим обладательницам хорошую семейную жизнь. Они могут найти избранника, с которым будут строить крепкие отношения, пишет LifeStyle 24.

Вау Обратите на них внимание: 4 женские имени, которые оберегают своих обладательниц

Девушки, которые имеют эти имена, удачно выходят замуж

Татьяна

Существует мнение, что имя Татьяна образовалось от римского мужского имени Татий. Другая теория утверждает, что имеет древнегреческое происхождение и переводится как "основательница". Таким женщинам важно, чтобы мужчины заботились о них. Только тогда раскрываются и проявляют свою искреннюю любовь.

Ева

Древнееврейское имя Ева трактуется как "озорная", "оживленная". Наверное, у многих людей оно ассоциируется с историей об Адаме и Еве – именно они были первыми на Земле. Обладательницы этого имени очень привлекают мужчин, поэтому никогда не остаются без внимания. Обычно, заключают счастливые браки.

Имена для девушек, которые хотят удачно выйти замуж / Фото Canva

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Оксана

С греческого языка имя Оксана переводится как "чужестранка", "путешественница". Некоторые племена, в частности скифы и сарматы, давали ему значение "светлая". Девушки, которым принадлежит это имя, умеют находить общий язык с мужчинами. Особенно поражают своим чувством юмора.

Злата

Имя Злата – славянское и трактуется как "золото" или "золотая". Существует версия, что его можно было встретить еще во времена Средневековья, в частности среди евреев-ашкенази. На женщин с именем Злата ждет невероятная семейная жизнь. Они умеют создавать дома уют и обожают детей.

Список женских имен, которые приносят счастье

Есть еще несколько имен, которые дарят девушкам счастливую судьбу. Они помогают достичь немалых успехов в карьере и не бояться трудностей. Интересно, что эти имена не являются редкими, так часто называют детей в Украине.