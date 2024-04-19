В сегодняшнем материале LifeStyle 24 поделится именами-оберегами для девочек. Сохраняйте список, если у вас вскоре должна родиться дочь.

Очень хорошо 5 замечательных имен, которыми называли девочек в древности

Подборка женских имен, которые являются оберегами

Елена

Происхождение имени Елена связано с греческим богом солнца Гелиосом. Поэтому он является покровителем таких девушек и оберегает их. Оно имеет значение "солнечный луч", "солнечный свет". Среди славян было популярно еще в древние времена.

Известные обладательницы этого имени: украинская писательница Елена Пчилка, первая леди Украины Елена Зеленская и украинская поэтесса Елена Телига.

Надежда

Имя Надежда образовалось в Древней Греции от имени Элпис. Наиболее распространенным стало, когда окрестили Киевскую Русь. С арабского языка оно переводится как "щедрая", поэтому встречается и на Ближнем Востоке.

Известные обладательницы этого имени: украинские певицы Надежда Дорофеева и Надежда Мейхер и украинская телеведущая Надежда Матвеева.

Список женских имен-оберегов / Фото Canva

Светлана

Славянское имя Светлана состоит из слов "свет" и "лан". Поэтому и трактуется как "свет Земли" или "свет". У таких женщин действительно чистая душа, которая не дает свернуть с правильного жизненного пути.

Известные обладательницы этого имени: украинская певица Светлана Тарабарова и народная и заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко.

Владислава

Имя Владислава имеет древнеславянское происхождение и состоит из двух частей: "влады" и "слав". Образовалось от мужского имени Владислав, которое толкуется как "прославленный", "обладающий славой".

Известная обладательница этого имени: украинская военнослужащая Владислава Черных, которая погибла 28 декабря 2022 года неподалеку Бахмута.