Переважно рослини від попелиці обробляють різними розчинами, але тут важливо дотримуватися дозування, аби не зашкодити. Є такі народні засоби, які неодмінно подіють. Про що йдеться – розкаже 24 Канал.

Нарешті відомо Не садіть ці квіти біля лілій, бо вони їх заглушать

Ефективні методи боротьби з попелицею

Нашатирний спирт – чи не найкраще розв'язання такої проблеми, оскільки при потраплянні в комаху, вона одразу гине. А ще він – дуже відлякує шкідників, бо неприємно пахне. Його можна вводити в дію на будь-якому етапі росту рослини. Він не зашкодить саджанцю, оскільки швидко вивітрюється.

Рецепт приготування – дуже простий.

візьміть 2 столові ложки нашатирного та розбавте 10 літрами води;

внесіть туди 2 ложки мила або засобу для миття посуду;

або засобу для миття посуду; перемістіть суміш у розпилювач та можете обробляти насадження.

Нашатирний спирт від попелиці використовують на різних рослинах рано вранці або пізно ввечері. Так буде найкраще, аби їх не спалити. Добре придивіться до зворотної сторони листка, бо там найчастіше селиться шкідник.



Нашатирний спирт / Фото "Сад фасад"

Сода – це той доступний засіб, який є у кожного на кухні. І він гарно бореться з попелицею. Щоб зробити розчин, треба взяти 1 ложку соду, 1 літр води та 4-5 ложок мийного засобу або рідкого мила.

Зверніть увагу, щоб утворилась піна. Тоді можете обробляти хворі рослини. Оптимально робити це в хмарну погоду, аби не було опіків на листі. Буде ефективно й для кімнатних рослин.



Сода / Фото "Гастроном"

Якщо ви з'їли апельсини, мандарини чи лимони, не поспішайте викидати шкірки в смітник. Вони вам ще знадобляться, адже чудово працюють з попелицею на рослинах. Додайте до 200-300 грамів шкірок цитрусових 1 літр кип'ятку. Хай бродить 2-3 дні в місці, де тепло. Можете обприскувати вражені саджанці.



Шкірка лимона / Фото Etnosoft