Преимущественно растения от тли обрабатывают разными растворами, но здесь важно соблюдать дозировку, чтобы не повредить. Есть такие народные средства, которые непременно подействуют. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.

Наконец-то известно Не сажайте эти цветы у лилий, потому что они их заглушат.

Эффективные методы борьбы с тлей

Нашатырный спирт – едва ли не лучшее решение такой проблемы, поскольку при попадании в насекомое она сразу погибает. А еще он очень отпугивает вредителей, потому что неприятно пахнет. Его можно вводить в действие на любом этапе роста растения. Он не повредит саженцу, поскольку быстро выветривается.

Рецепт приготовления – очень простой.

возьмите 2 столовые нашатырные ложки и разбавьте 10 литрами воды;

внесите туда 2 ложки мыла или средства для мытья посуды;

или средства для мытья посуды; переместите смесь в распылитель и можете обрабатывать насаждения.

Нашатырный спирт от тли используют на разных растениях рано утром или поздно вечером. Так будет лучше, чтобы их не сжечь. Хорошо присмотритесь к обратной стороне листа, потому что там чаще всего селится вредитель.



Нашатырный спирт / Фото "Сад фасад"

Сода – это то доступное средство, которое есть у каждого на кухне. И он хорошо борется с тлей. Чтобы сделать раствор, нужно взять 1 ложку сода, 1 литр воды и 4-5 ложек моющего средства или жидкого мыла.

Обратите внимание, чтобы образовалась пена. Тогда можете возделывать больные растения. Оптимально делать это в пасмурную погоду, чтобы не было ожогов на листьях. Будет эффективно и для комнатных растений.



Сода / Фото "Гастроном"

Если вы съели апельсины, мандарины или лимоны, не спешите выбрасывать кожуры в мусорник. Они вам еще понадобятся, ведь отлично работают с тлей на растениях. Добавьте к 200-300 граммам цитрусовых шкурок 1 литр кипятка. Пусть бродит 2-3 дня в месте, где тепло. Можете опрыскивать пораженные саженцы.



Кожа лимона / Фото Etnosoft