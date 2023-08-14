Чтобы лилии прижились, нужно их вовремя поливать, использовать правильные удобрения и плодородную землю. Немаловажное значение имеют растения, которые растут рядом с ними. Ведь одни могут заглушать эти цветы, а другие – наоборот помогать им развиваться. Какие цветы нежелательно выращивать у лилий – расскажет 24 Канал.

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Цветы, которые не стоит сажать у лилий

Совершенно не подходят для посадки рядом с лилиями розы. Потому что капризным растениям нужна аэрация – обмен грунтового воздуха с атмосферным. В то время как у роз корни залегают в землю очень глубоко. К тому же розы обожают удобрение перепревшим навозом, категорически не подходящим лилиям.



Розы / Фото Canva

Не подружатся лилии с ирисами. Дело в том, что у них подобные соцветия, поэтому не будут совмещаться на одном участке. Когда заканчивается цветение ирисов, им нужно меньше воды, а лилии наоборот в это время начинаются цвести, так что им нужен частый полив.



Ирисы / Фото "Комнатные цветы и растения"

Лилии и тюльпаны – плохие соседи. Они заражаются общими болезнями, поэтому их не стоит сажать друг у друга. Также советуют не размещать лилии на том месте, где росли тюльпаны.



Тюльпаны / Фото Leto.ua

Хотя нарциссы выращивают из лука, как и лилии, их не следует сажать вместе. Несмотря на то, что они имеют подобные требования по уходу, но в тандеме не выглядят гармонично. Для этих цветов лучше выбирать других соседей.



Нарциссы / Фото "Матла Фловерс"

Такая же ситуация с гладиолусами. Из-за их сходства выращивать вместе так, чтобы они не мешали друг другу, очень непросто. Поэтому лучше выбрать для лилий других соседей, если не хотите, чтобы гладиолусы заглушили их.



Гладиолусы / Фото "Комнатные цветы и растения"