Аби лілії прижилися, потрібно їх вчасно поливати, використовувати правильні добрива та родючу землю. Немале значення мають рослини, які ростуть поруч із нею. Адже одні – можуть заглушувати ці квіти, а інші – навпаки допомагати їм розвиватися. Які квіти небажано вирощувати біля лілій – розкаже 24 Канал.

Цікаво 10 милозвучних українських квітів, які ви захочете посадити вдома

Квіти, які не варто садити біля лілій

Абсолютно не підходять для посадки поруч із ліліями – троянди. Тому що примхливим рослинам потрібна аерація – обмін ґрунтового повітря з атмосферним. Тоді як у троянд коріння залягають у землю дуже глибоко. До того ж троянди обожнюють удобрення перепрілим гноєм, який категорично не підходить ліліям.



Троянди / Фото Canva

Не подружаться лілії з ірисами. Річ у тім, що вони мають подібні суцвіття, тому не будуть поєднуватися на одній ділянці. Коли закінчується цвітіння ірисів, їм потрібно менше води, а лілії навпаки в цей час починаються цвісти, тож їм потрібен частий полив.



Іриси / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Лілії й тюльпани – погані сусіди. Вони заражаються спільними хворобами, тож їх не варто садити одне біля одного. Також радять не розміщувати лілії на тому місці, де росли тюльпани.



Тюльпани / Фото Leto.ua

Хоча нарциси вирощують з цибулі, як і лілії, їх не варто садити разом. Попри те, що вони мають подібні вимоги у догляді, але в тандемі не мають гармонійний вигляд. Для цих квітів краще обирати інших сусідів.



Нарциси / Фото "Матла Фловерс"

Така ж сама ситуація з гладіолусами. Через їхню подібність, вирощувати разом так, щоб вони не заважали одне одному, дуже непросто. Тому краще обрати для лілій інших сусідів, якщо не хочете, щоб гладіолуси їх заглушили.



Гладіолуси / Фото "Кімнатні квіти та рослини"