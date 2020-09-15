Ірина Данилевська є співзасновницею Ukrainian Fashion Week та одною з найвпливовіших осіб в сфері української моди. Днями вона дала інтерв'ю виданню "НВ" та розповіла про свідому моду.

Співзасновниця Українського тижня моди та одна з найвпливовіших особистостей в цій сфері Ірина Данилевська днями дала інтерв'ю на Радіо НВ.

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Жінка розповіла про найцікавіші колекції, що були представлені та Ukrainian Fashion Week. На ньому побував і Володимир Кличко, який представив одяг столичних комунальників, також були показані цікаві образи в стилі цифрових технологій.

Ірина Данилевська розповіла про своє ставлення до свідомої моди, коли стильний одяг робиться без шкоди для планети або й з користю для неї. Вона сказала, що до свідомої моди можна прийти різними шляхами. Ірина, наприклад, багато розмовляє з різними дизайнерами про все, що уповільнює моду і робить її одяг більш унікальним.

Жінка зазначила, що все більше дизайнерів переходять на екоматеріали для своїх колекцій заради відповідальності за довкілля. Це також є частиною свідомої моди. В Україні таким трендовим екоматеріалом стає конопля.

Що я можу точно сказати: уявляєте, коли вам шуба з коноплі набридне, ви її просто закопаєте у себе в саду, і все — без жодної шкоди для природи,

– розповіла Ірина Данилевська.

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