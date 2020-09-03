Сьогодні, 3 вересня, проходить третій день Ukrainian Fashion Week, де свої колекції показують відомі українські дизайнери. Вчора на показі продемострували нові форми для столичних комунальних служб. У одязі для муніципальної охорони вийшов Володимир Кличко.

Про те, що на показі 2 вересня показали нову форму для київських комунальників, повідомила прес-служба мера столиці, який, до слова, теж відвідав тиждень моди.

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За проханням Віталія Кличка, четверо молодих дизайнерів створили по п'ять моделів нового одягу: для працівників метро, швидкої допомоги, муніципальної охорони, Київпастрансу та Київзеленбуду. Форму охорони приміряв Володимир Кличко.



Володимир Кличко на показі UFW / kyivcity.gov.ua

Місто ініціювало і розпочало втілювати цей проєкт, аби працівники комунальних служб столиці мали гарний, стильний і зручний робочий одяг. Я звернувся до оргкомітету Ukrainian Fashion Week з ідеєю "переодягнути" працівників комунальних служб міста,

– сказав Віталій Кличко.

Всього на подіумі представили 20 моделей уніформ. Поки що це зразки, що згодом будуть адаптовуватися до реалій міста. Мер столиці зазначає, що комунальники повинні ходити в сучасному та зручному одязі, адже вони – це обличчя міста.

Показ уніформ для комунальників на UFW / kyivcity.gov.ua