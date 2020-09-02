31 серпня, у понеділок, в Києві стартував Ukrainian Fashion Week. Цього року він проходить у форматі No Season Season, тобто дизайнерський одяг може підходити до будь-якої пори року.

Цьогорічний Ukrainian Fashion Week, на щастя, має змогу відбутися, та з дотриманням всіх карантинних обмежень. Покази відбуваються в Мистецькому Арсеналі з невеликою кількістю запрошених.

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Тиждень моди вчора поділився на дві частини: в першій проходив показ досвідчених українських дизайнерів, у другій відбувався Конкурс молодих талантів.

FROLOV

Першим свою колекцію показав Іван Фролов, майстер інтелігентної провокації. Головною темою AZUCAR стала сміливість, іронія і свобода. У ній домінували червоні, золоті та чорні відтінки кольорів. Дизайнер представив довгі сукні та костюми-трасформери, розшиті блискучими нитками чи доповнені глітером або камінням.



Колекція FROLOV / UFW



Колекція FROLOV / UFW

Elena Burenina

Продовжила показ Олена Буреніна, що продемонструвала колекцію SS 2021. Найпопулярнішим кольором виступив чорний, що улюблений дизайнерки. Також домінували ніжні пастельні кольори і класичний білий. З першого погляду здається, що Олена представила звичайні костюми і сукні, однак вони шиті складним кроєм, що додає епатажу й стилю всім образам.

Колекція Elena Burenina / UFW



Колекція Elena Burenina / UFW Zemskova & Vorozhbyt Колекція Elena Burenina / UFW

Олена Ворожбит і Тетяна Земська представили колекцію під тематикою Venus Project – кіберміста, де технології лише допомагають людині. В одязі домінують стримані відтінки синього, рожевого, білого та персикового кольорів. Дизайнерки зазначили, що при створенні деяких моделей була використана еко-шкіра.



Колекція Zemskova & Vorozhbyt / UFW