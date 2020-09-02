Как прошел первый день Ukrainian Fashion Week: провокационные коллекции против сдержанных
31 августа, в понедельник, в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week. В этом году он проходит в формате No Season Season, то есть дизайнерская одежда может подходить к любому времени года.
Нынешний Ukrainian Fashion Week, к счастью, имеет возможность состояться, но с соблюдением всех карантинных ограничений. Показы проходят в Мыстецком Арсенале с небольшим количеством приглашенных.
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Неделя моды вчера поделилась на две части: в первой проходил показ опытных украинских дизайнеров, во второй проходил Конкурс молодых талантов.
FROLOV
Первым свою коллекцию показал Иван Фролов, мастер интеллигентной провокации. Главной темой AZUCAR стала смелость, ирония и свобода. В ней доминировали красные, золотые и черные оттенки цветов. Дизайнер представил длинные платья и костюмы-трасформеры, расшитые блестящими нитями либо дополненные глиттером или камнями.
Коллекция FROLOV / UFW
Коллекция FROLOV / UFW
Elena Burenina
Коллекция Elena Burenina / UFW
Коллекция Elena Burenina / UFW
Zemskova & Vorozhbyt
Алена Ворожбит и Татьяна Земская представили коллекцию под тематикой Venus Project – кибергорода, где технологии лишь помогают человеку. В одежде доминируют сдержанные оттенки синего, розового, белого и персикового цветов. Дизайнеры отметили, что при создании некоторых моделей была использована эко-кожа.
Коллекция Zemskova & Vorozhbyt / UFW
Коллекция Zemskova & Vorozhbyt / UFW