31 августа, в понедельник, в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week. В этом году он проходит в формате No Season Season, то есть дизайнерская одежда может подходить к любому времени года.

Нынешний Ukrainian Fashion Week, к счастью, имеет возможность состояться, но с соблюдением всех карантинных ограничений. Показы проходят в Мыстецком Арсенале с небольшим количеством приглашенных.

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Неделя моды вчера поделилась на две части: в первой проходил показ опытных украинских дизайнеров, во второй проходил Конкурс молодых талантов.

FROLOV

Первым свою коллекцию показал Иван Фролов, мастер интеллигентной провокации. Главной темой AZUCAR стала смелость, ирония и свобода. В ней доминировали красные, золотые и черные оттенки цветов. Дизайнер представил длинные платья и костюмы-трасформеры, расшитые блестящими нитями либо дополненные глиттером или камнями.



Коллекция FROLOV / UFW



Коллекция FROLOV / UFW

Elena Burenina

Продолжила показ Елена Буренина, продемонстрировавшая коллекцию SS 2021. Также доминировали нежные пастельные цвета и классический белый. С первого взгляда кажется, что Елена представила обычные костюмы и платья, однако они шиты сложным кроем, добавляет эпатажа и стиля всем образам.



Коллекция Elena Burenina / UFW



Коллекция Elena Burenina / UFW Zemskova & Vorozhbyt Коллекция Elena Burenina / UFW

Алена Ворожбит и Татьяна Земская представили коллекцию под тематикой Venus Project – кибергорода, где технологии лишь помогают человеку. В одежде доминируют сдержанные оттенки синего, розового, белого и персикового цветов. Дизайнеры отметили, что при создании некоторых моделей была использована эко-кожа.



Коллекция Zemskova & Vorozhbyt / UFW