Украинская ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая не перестает удивлять фанатов новыми невероятными образами, которые он выбирает или на прогулку или в выход на публику. На этот раз Катя вновь продемонстрировала безупречный стиль.

Известная телеведущая поделилась новой фотографией в своем инстаграме. На ней она позирует перед фотозоной "Светской жизни".

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Для своего look Катя выбрала белую блузку с синими пятнами без рукавов и со стильным драпировками. Также широкие белые брюки-клеш, что подчеркнули стройные ноги ведущей. Образ дополнила неизменным головным убором – классической белой шляпкой.

Look завершили белые лодочки и неяркий макияж. Как известно, Катя редко им пользуется, зато щеголяет натуральной красотой.

Как дети в школу, мы на Ukrainian Fashion Week. С Днем знаний. Пусть этот учебный год будет в первую очередь здоровым, а все остальные будет хорошо,

– подписала фотографию ведущая.



Катя Осадчая в безупречном образе / Instagram / @kosadcha

Поклонники сразу же выразили восхищение образом. "Замечательный и стильный образ. Все просто и со вкусом", "Красивый и оригинальный костюм, вам очень идет", "Вы так уверена в себе, я восхищаюсь вами!", "Как всегда шикарная", "Какой роскошный образ!", – написали фанаты в комментариях.