Українська ведуча "Світського життя" Катя Осадча не перестає дивувати фанів новими неймовірними образами, які вона обирає чи то на прогулянку, чи у вихід на публіку. Цього разу Катя знову продемонструвала бездоганний стиль.

Відома телеведуча поділилась новою світлиною в своєму інстаграмі. На ній вона позує перед фотозоною "Світського життя".

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Для свого look Катя обрала білу блузку з синіми плямами без рукавів та зі стильним драпуванням. Також широкі білі штани-кльош, що підкреслили стрункі ноги ведучої. Образ доповнила незміннним головним убором – класичним білим капелюшком.

Look завершили білі лодочки і неяскравий макіяж. Як відомо, Катя рідко коли ним користується, натомість хизується натуральною вродою.

Як діти в школу, ми на Ukrainian Fashion Week. З Днем знань. Нехай цей навчальний рік буде в першу чергу здоровим, а все решта буде добре,

– підписала світлину ведуча.



Катя Осадча в бездоганному образі / Instagram / @kosadcha

Шанувальники одразу ж висловили захоплення образом. "Чудовий і стильний образ. Все просто і зі смаком", "Красивий і оригінальний костюм, вам дуже пасує", "Ви така впевнена в собі, я захоплююсь вами!", "Як завжди шикарна", "Який розкішний образ!", – написали фани в коментарях.