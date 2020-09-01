Цього року Джамала вдруге стала мамою, бо народила хлопчика Селім-Гірая. Однак материнство не стоїть на заваді успішної кар'єри і тим паче фотосесій в дивовижних образах, котрі обирає співачка.

Знаменита українська співачка Джамала вже не раз підкорювала мережу своїми чудовими фото, на який вона поставала в різноманітних образах. З нагоди першого дня осені Джамала поділилась новими фото на сторінці в інстаграмі.

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Перед об'єктивом співачка позувала в стилі casual – повсякденний стиль, який насамперед має бути зручним та комфортним. Джамала одягнулась просто: в білу сорочку, яку загнула на рукавах, а кінці зв'язала на талії.

Зірка доповнила свій образ чорними широкими штанами та босоніжками-біркеншток. Велику роль в look Джамали відіграють аксесуари. Найбільшу увагу привертають масивні сонцезахисні окуляри, які додають особливий стиль образу. Образ завершують браслет, ланцюжок з кулоном і каблучка.

Білий верх, чорний низ. З першим днем вас!

– підписала світлини співачка.

Також Джамала доповнила карусель кумедними висловами вчителів, які їй запам'ятались зі школи найбільше, й попросила фанатів ділитись своїми.

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