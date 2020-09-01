Українська телеведуча Леся НІкітюк не перестає дивувати шанувальників цікавими образами, які обирає для прогулянок. Цього разу вона попрощалась з літом і показала, як зустрічає перший день осені.

Леся Нікітюк, українська знаменитість, яскраво провела своє літо. Багато часу вона приділила рідним та сім'ї у Хмельницькому. Там вона влаштовувала безліч фотосесій. Зірка в своєму інстаграмі показала, в якому образі вона провела останній день літа і зустріла осінь.

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Для останнього літнього look Леся обрала яскраву жовту сукню на тонких бретелях. Вона вдало сиділа на зірці, тож підкреслила її струнку фігуру. Білі лодочки на невеликих підборах блискуче доповнили образ. На світлині вона також показала свого собаку Рафіка.

Стильний look Леся доповнила аксесуарами: круглими сонцезахисними окулярами, масивним ланцюгом-намистом і годинником.

Ну все, привіт осінь, ось і літо пройшло. Хоча, як мені вчора написала одна жінка, яка виховує трьох котів і дві гортензії: "Вам зіркам байдуже, що літо пройшло, ви й восени кудись вирушите",

​– підписала фото Леся .



Леся Нікітюк у бездоганному образі / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменитість також побажала дітям гарного навчального року і продуктивного навчання.

В коментарях шанувальники засипали Лесю компліментами: Сукня неймовірна, Барбі, Дуже крутий образ, Лесю Іванівно, Вам дуже пасує жовтий колір.

Леся Нікітюк у бездоганному образі / Instagram / @lesia_nikituk