Українська ведуча Маша Єфросиніна після тривалої перерви повернулась до зйомок на телебаченні. Вона стала учасницею програми "Діти проти зірок" і для появи перед камерами обрала сміливий образ, поєднавши латексні штани з неоновим джемпером.

Фото зі зйомок Маша Єфросиніна опублікувала у своєму інстаграмі. Не прокоментувати свій зухвалий look зірка не змогла й зробила це з гумором.

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"Просто знайте, якщо цього літа ви жодного разу не носили латексні штани в 37 градусів, то вам не було спекотно", – написала знаменитість.

Маша Єфросиніна постала у чорних приталених латексних штанах, які гарно підкреслювали її стрункі ніжки. Верх стильного образу – вільний джемпер неонового кольору від власного бренду Mashsh, який гармонійно поєднувався з неоновими туфлями-човниками на високих підборах.

Яскравий аутфіт зірка доповнила численними браслетами. Волосся вона зібрала у низький хвіст, вклавши чубчик рівно, а макіяж зробила з акцентом на очі, виділивши їх стрілками, та нафарбувала губи ніжно-рожевою помадою.



Маша Єфросиніна у зухвалому образі / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Колегами по зйомках шоу "Діти проти зірок" для Маші Єфросиніної стали український футболіст Артем Федецький та україно-венесуельський хореограф Амадор Лопес. Без фото з ними не обійшлось.



Маша Єфросиніна з колегами по зйомках / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна з Артемом Федецьким / Фото Instagram / @mashaefrosinina