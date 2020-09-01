В лакированных брюках: Маша Ефросинина поразила дерзким образом – фото
Украинская ведущая Маша Ефросинина после длительного перерыва вернулась к съемкам на телевидении. Она стала участницей программы "Дети против звезд" и для появления перед камерами выбрала смелый образ, соединив латексные штаны с неоновым джемпером.
Фото со съемок Маша Ефросинина опубликовала в своем Инстаграме. Не прокомментировать свой дерзкий look звезда не смогла и сделала это с юмором.
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"Просто знайте, если этим летом вы ни разу не носили латексные штаны в 37 градусов, то вам не было жарко", – написала знаменитость.
Маша Ефросинина появилась в черных приталенных латексных брюках, которые хорошо подчеркивали ее стройные ножки. Верх стильного образа – свободный джемпер неонового цвета от собственного бренда Mashsh, который гармонично сочетался с неоновыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Яркий аутфит звезда дополнила многочисленными браслетами. Волосы она собрала в низкий хвост, уложив челка ровно, а макияж сделала с акцентом на глаза, выделив их стрелками, и накрасила губы нежно-розовой помадой.
Маша Ефросинина в дерзком образе/ Фото Instagram / @mashaefrosinina
Коллегами по съемкам шоу "Дети против звезд" для Маши Ефросининой стали украинский футболист Артем Федецкий и украино-венесуэльский хореограф Амадор Лопес. Без фото с ними не обошлось.
Маша Ефросинина с коллегами по съемкам / Фото Instagram / @mashaefrosinina
Маша Ефросинина с Артемом Федецким / Фото Instagram / @mashaefrosinina