Маша Ефросинина является кумиром для многих украинских женщин. Телеведущая часто выражает собственное мнение и всегда откровенна со своими читателями.

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Она одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая следит за своим здоровьем и здоровьем близких. Даже после того, как открыли границы, а украинцы имеют возможность отправиться на отдых, телеведущая решила все же остаться в Украине и не подвергать родных опасности.

На своей странице в инстаграме звезда рассказала, о чем думает в последние дни лета.

О чем я думаю в последние дни лета? О том, что не поняла, было ли оно. Ну, вот лето, в классическом его понимании с отдыхом, облезлым носом, с вечеринками через день, спонтанными полетами и чемоданами, в которых валяются вьетнамками в песке с прошлого лета. Не было ни весны, ни лета,

– пишет знаменитость.

По ее словам, эти полгода были "совсем-абсолютно-бесконечно" новой реальности. С шоком и болью от новостей, с принятием ситуации, с чувством мощной близости с родными и осознанием хрупкости всех планов. А еще с невероятной верой, что все наладится.

"Сегодня внутри я чувствую усталость от постоянного страха: я никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек, пойти на юбилей к родному человеку, заказать еду в ресторане и отказаться от нее, видя, что курьер без маски и перчаток. Еще полгода назад мне даже в галлюцинациях бы не появилось, что можно встретиться с подругой на ужине и закончить его не опустошенной бутылкой Пино Гриджио, а общим походом сдать ПЦР "на всякий случай", – отметила Маша Ефросинина.

Как пишет телеведущая, стали болеть ее друзья и знакомые. И, по ее словам, ее раздражает чувство, когда в первую очередь ты думаешь не о том, чтобы срочно привезти им лекарств и фруктов, а вспоминаешь, когда ты контактировал с ними.