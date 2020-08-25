Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила утром 25 августа в сети своего 6-летнего сына с днем рождения. Звезда опубликовала оригинальную фотографию с Сашей и написала трогательное поздравление.

Соответствующее сообщение появилось на инстаграм-странице Маши Ефросининой.

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Мальчик, который изменил мою жизнь. Вчера он немного переживал, что в пятилетнем возрасте ему и так было хорошо. Потом сказал: "Ну, шесть так шесть!". Сегодня немного поплакал, что не за горами и семь, конечно...Сильно важна ему стабильность. В этом я могу гарантировать ему только свою безграничную любовь. С Днем Рождения, мой полицейский Саша,

– написала телеведущая.

Маша Ефросинина опубликовала черно-белую фотографию, на которой нежно целует сына.

Мальчик часто появляется в постах телеведущей. Он не стесняется камеры, поэтому с радостью отвечает на вопросы телеведущей в инстаграм-сторис и снимается в развлекательных видео.

Имениннику очень нравится полицейская форма, поэтому по соответствующему хештэгу в инстаграме можно найти множество его милых фотографий.

Кроме этого, певица старается проводить с сыном все свое свободное время, поэтому в сети можно увидеть много фотографий с прогулок и просто отличные домашние кадры.