Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина известна также своей насыщенной общественной деятельностью. На днях женщина побывала в Одессе с семьей и показала фото с друзьями.

Маша Ефросинина не устает день за днем ​​диктовать моду украинским женщинам. Она всегда доказывает, что одежда должна быть не только стильной, но и комфортной. На днях женщина совместила приятное с полезным: отдохнула в Одессе, но и успела выступить на конференции WomanConf 2.0 для современных и независимых женщин. Фотографиями с семьей и друзьями Маша поделилась на странице в Инстаграме.

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Стильный look Маши Ефросининой

Телеведущая показала летний образ, в котором она и выступила перед женской аудиторией. Маша надела яркий розовый костюм в спортивном стиле: оверсайз свитшоты и шорты. К слову, этот спортивный костюм относится к ее коллекции собственного бренда Mashsh.

Свой образ телеведущая дополнила светлой панамой с эмблемой группы MOZGI, солнцезащитными очками и белой сумочкой от французского бренда Chloe.

Уехать в Одессу, чтобы увидеться с друзьями из Киева. Выступить на гигантскую аудиторию невероятных женщин. А еще обязательно погладить всех, лежащих на солнце, кошек,

– подписала фотографии Мария.

Для просмотра фото листайте справа: