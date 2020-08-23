Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна відома також своєю насиченою громадською діяльністю. Днями жінка побувала в Одесі з родиною і показала фото з друзями.

Маша Єфросиніна не втомлюється день за днем диктувати моду українським жінкам. Вона завжди доводить, що одяг має бути не тільки стильним, а й комфортабельним. Днями жінка поєднала приємне з корисним: відпочила в Одесі, але й встигла виступити на конференції WomanConf 2.0 для сучасних і незалежних жінок. Світлинами з сім'єю та друзями Маша поділилась на сторінці в інстаграмі.

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Стильний look Маші Єфросиніної

Телеведуча продемонструвала літній образ, в якому вона і виступила перед жіночою аудиторією. Маша вдягнула яскравий рожевий костюм в спортивному стилі: оверсайз світшот та шорти. До слова, цей спортивний костюм належить до її колекції власного бренду Mashsh.

Свій образ телеведуча доповнила світлою панамою з емблемою групи MOZGI, сонцезахисними окулярами та білою сумочкою від французького бренду Chloe.

Виїхати до Одеси, щоб побачитися з друзями з Києва. Виступити на гігантську аудиторію неймовірних жінок. А ще обов'язково погладити всіх, лежачих на сонці, котів,

– підписала світлини Марія.

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