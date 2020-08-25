Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна привітала зранку 25 серпня в мережі свого 6-річного сина з днем народження. Зірка опублікувала оригінальну світлину з Сашком та написала щемливе привітання.

Відповідний допис з’явився на інстаграм-сторінці Маші Єфросиніної.

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Хлопчик, який змінив моє життя. Вчора він трохи переживав, що в п'ятирічному віці йому і так було добре. Потім сказав: "Ну, шість так шість!". Сьогодні трохи поплакав, що не за горами і сім, звичайно…Сильно важлива йому стабільність. У цьому я можу гарантувати йому тільки свою безмежну любов. З днем народження, мій поліцейський Саша,

– написала телеведуча.

Маша Єфросиніна опублікувала чорно-білу світлину, на якій ніжно цілує сина.

Хлопчик часто з’являється в дописах телеведучої. Він не соромиться камери, тож радо відповідає на питання телеведучої в інстаграм-сторіс та знімається в розважальних відео.

Імениннику дуже подобається поліцейська форма, тож за відповідним хештегом в інстаграмі можна знайти безліч його милих фотографій.

Окрім цього, телеведуча намагається провести з сином увесь свій вільний час, тож в мережі можна побачити світлини з прогулянок та просто чудові домашні кадри.