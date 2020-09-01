Украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять поклонников интересными образами, которые выбирает для прогулок. На этот раз она попрощалась с летом и показала, как встречает первый день осени.

Леся Никитюк, украинская знаменитость, ярко провела свое лето. Много времени она уделила родным и семье в Хмельницком. Там она устраивала множество фотосессий. Звезда в своем инстаграме показала, в каком образе она провела последний день лета и встретила осень.

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Для последнего летнего look Леся выбрала яркое желтое платье на тонких бретелях. Оно удачно сидело на звезде, поэтому подчеркнуло ее стройную фигуру. Белые лодочки на небольших каблуках блестяще дополнили образ. На фотографии она также показала свою собаку Рафика.

Стильный look Леся дополнила аксессуарами: круглыми солнцезащитными очками, массивной цепью-бусами и часами.

Ну все, привет осень, вот и лето прошло. Хотя, как мне вчера написала одна женщина, которая воспитывает трех котов и две гортензии: "Вам звездам безразлично, что лето прошло, вы и осенью куда-то отправитесь",

​– подписала фото Леся.



Леся Никитюк в безупречном образе / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменитость также пожелала детям хорошего учебного года и продуктивного обучения.

В комментариях поклонники засыпали Лесю комплиментами: Платье невероятное, Барби, Очень крутой образ, Леся Ивановна, Вам очень идет желтый цвет.



Леся Никитюк в безупречном образе / Instagram / @lesia_nikituk