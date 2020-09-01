В этом году Джамала во второй раз стала мамой, потому что родила мальчика Селим-Гирея. Однако материнство мешает успешной карьере и тем более фотосессиям в удивительных образах, которые выбирает певица.

Знаменитая украинская певица Джамала уже не раз покоряла сеть своими замечательными фото, на которых она появлялась в различных образах. По случаю первого дня осени Джамала поделилась новыми фото на странице в инстаграме.

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Перед объективом певица позировала в стиле casual – повседневный стиль, который в первую очередь должен быть удобным и комфортным. Джамала оделась просто: в белую рубашку, которую загнула на рукавах, а концы связала на талии.

Звезда дополнила свой образ черными широкими брюками и босоножками биркенштоками. Большую роль в look Джамалы играют аксессуары. Наибольшее внимание привлекают массивные солнцезащитные очки, которые придают особый стиль образу. Образ завершают браслет, цепочка с кулоном и кольцо.

Белый верх, черный низ. С первым днем вас!

– подписала фотографии певица.

Также Джамала дополнила карусель забавными высказываниями учителей, которые ей запомнились из школы больше всего, и попросила фанатов делиться своими.

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