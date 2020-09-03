Сегодня, 3 сентября, проходит третий день Ukrainian Fashion Week, где свои коллекции показывают известные украинские дизайнеры. Вчера на показе продемострировали новые формы для столичных коммунальных служб. В одежде для муниципальной охраны вышел Владимир Кличко.

О том, что на показе 2 сентября показали новую форму для киевских коммунальщиков, сообщила пресс-служба мэра столицы, который, к слову, тоже посетил неделю моды.

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По просьбе Виталия Кличко, четверо молодых дизайнеров создали по пять моделей новой одежды: для работников метро, скорой помощи, городской охраны, Киевпастранса и Киевзеленстроя. Форму охраны примерил Владимир Кличко.

Владимир Кличко на показе UFW / kyivcity.gov.ua

Город инициировал и начал воплощать этот проект, чтобы работники коммунальных служб столицы имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду. Я обратился в оргкомитет Ukrainian Fashion Week с идеей "переодеть" работников коммунальных служб города,

– сказал Виталий Кличко.

Всего на подиуме представили 20 моделей униформы. Пока это образцы, которые впоследствии будут адаптироваться к реалиям города. Мэр столицы отмечает, что коммунальщики должны ходить в современной и удобной одежде, ведь они – это лицо города.

Показ униформ для коммунальщиков на UFW / kyivcity.gov.ua