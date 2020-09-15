Ирина Данилевская является соучредителем Ukrainian Fashion Week и одним из самых влиятельных лиц в сфере украинской моды. На днях она дала интервью изданию "НВ" и рассказала о сознательной моде.

Соучредитель Украинской недели моды и одна из самых влиятельных личностей в этой сфере Ирина Данилевская днях дала интервью на Радио НВ.

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Женщина рассказала о самых интересных коллекциях, которые были представлены и Ukrainian Fashion Week. На нем побывал и Владимир Кличко, который представил одежду столичных коммунальщиков, также были показаны интересные образы в стиле цифровых технологий.

Ирина Данилевская рассказала о своем отношении к сознательной моде, когда стильная одежда делается без ущерба для планеты или и с пользой для нее. Она сказала, что к сознательной моде можно прийти разными путями. Ирина, например, много разговаривает с разными дизайнерами обо всем, что замедляет моду и делает ее одежду более уникальным.

Женщина отметила, что все больше дизайнеров переходят на экоматериалы для своих коллекций из-за ответственности за окружающую среду. Это также является частью сознательной моды. В Украине таким трендовым экоматериалом становится конопля.

Что я могу точно сказать: представляете, когда вам шуба из конопли надоест, вы ее просто закопаете у себя в саду, и все – без всякого ущерба для природы,

– рассказала Ирина Данилевская.

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