Известная американская актриса Шэрон Стоун снялась в новой фотосессии. В то же время, 62-летняя знаменитость дала интервью, в котором рассказала о своем отношении к возрасту и внешности. Она уверена, что внешность имеет значение.

Голливудская актриса Шэрон Стоун снялась в новой фотосессии для The Telegraph Magazine. Так, она стала главной героиней журнала и дала также интервью, в котором рассказала о своем отношении к внешности и возрасту.

К слову В леггинсах и с сумкой за 5 тысяч долларов: принцесса Беатрис поразила спортивным образом – фото

62-летняя знаменитость предстала во многих образах, где примерила наряды от модных брендов Dolce & Gabbana, Prada и Tom Ford. Это был серый пиджак с большим голубым цветком, также длинное красное платье с глубоким декольте и экстравагантный look в черных ботфортах, боди и пушистом жакете в тон.

Что рассказала изданию Шэрон Стоун

Актриса прежде всего подчеркнула, что внешность имеет значение. А мнения, говорящие обратное, – это "большая, жирная и глупая ложь". Женщина отметила, что люди начнут понимать это со временем, когда из-за возраста будут терять свою красоту.

Шэрон добавила, что с возрастом важно научиться ценить свой ум и интеллигентность. Она призналась, что не позволяет другим говорить, что не так с ее лицом, фигурой и где у нее целлюлит. Важно начать понимать, что никто не сможет долго оставаться красивой, но в то же время быть умной и взрослой это круто.

У всех женских тел это есть, но мы просто насмотрелись на эти фотографии рекламы колготок, на которых модели с длинными ногами на самом деле были молодыми мальчиками, и видели слишком много показов мод с участием 14-летних румынских девочек,

– рассказала Стоун.

Женщина отметила, что делает 30 приседаний в день и поднимает 3-килограммовые гантели, когда смотрит телевизор. Так ей удалось сохранить форму за период карантинных ограничений.

Для просмотра фото листайте вправо: