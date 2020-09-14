Відома американська акторка Шерон Стоун знялась в новій фотосесії. Водночас, 62-річна знаменитість дала інтерв'ю, в якому розповіла про своє ставлення до віку та зовнішності. Вона впевнена, що зовнішність має значення.

Голлівудська акторка Шерон Стоун знялась в новій фотосесії для The Telegraph Magazine. Так вона стала головною героїнею журналу і дала також інтерв'ю, в якому розповіла про своє ставення до зовнішності та віку.

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62-річна знаменитість постала в багатьох образах, де приміряла вбрання від модних брендів Dolce & Gabbana, Prada і Tom Ford. Це був сірий піджак з великою блакитною квіткою, також довга червона сукня з глибоким декольте й екстравагантний look в чорних ботфортах, боді та пухнастим жакетом в тон.

Що розповіла виданню Шерон Стоун

Акторка насамперед наголосила на тому, що зовнішність має значення. А думки, що кажуть протилежне, – це "велика, жирна та дурна брехня". Жінка зазначила, що люди почнуть розуміти це з часом, коли через вік будуть втрачати свою красу.

Шерон додала, що з віком важливо навчитися цінувати свій розум та інтелігентність. Вона зізналась, що не дозволяє іншим казати, що не так з її обличчям, фігурою та де в неї целюліт. Важливо почати розуміти, що ніхто не зможе довго залишатися красивою, але водночас бути розумною і дорослою це круто.

У всіх жіночих тіл це є, але ми просто надивилися на ці фотографії реклами колготок, на яких моделі з довгими ногами насправді були молодими хлопчиками, і бачили занадто багато показів мод за участю 14-річних румунських дівчаток,

– розповіла Стоун.

Жінка зазначила, що робить 30 присідань в день і піднімає 3-кілограмові гантелі, коли дивиться телевізор. Так їй вдалося зберегти форму за період карантинних обмежень.

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