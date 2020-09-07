Знаменита українська співачка Оля Цибульська приголомшила фанів пікантним фото. Артистка засмагала топлес, засвітивши у кадрі оголені груди. Кард спричинив фурор у мережі, зібравши понад 15 тисяч лайків.

34-річна співачка ніколи не вирізнялась скромністю серед зіркових колег у вітчизняному шоу-бізнесі. Оля Цибульська відверта не лише в творчості, а й у реальному житті. В інстаграм-профілі вона довела, що з такими розкішними формами може дозволити собі засмагати топлес.

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Артистка розповіла, що влаштувала відпочинок під чужою сливою. Ловила останні теплі дні зірка з оголеними грудьми. Вона засмагала у чорному купальнику на зав'язках, бюстгальтер якого наважилась розв'язати.

Оля Цибульська позувала лежачи з пікантного ракурсу показавши свої апетитні принади, які виглядали надзвичайно еротично у світлі сонячних променів. Сміливий образ вона доповнила великим капелюшком пісочного кольору.

Співачка засмагала без макіяжу, підкоривши понад 800-тисячну аудиторію фантастичною природною красою.



Оля Цибульська засмагала топлес / Фото Instagram / @cybulskaya