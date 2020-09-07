Знаменитая украинская певица Оля Цибульская ошеломила фанов пикантным фото. Артистка загорала топлесс, засветив в кадре обнаженную грудь. Кард вызвал фурор в сети, собрав более 15 тысяч лайков.

34-летняя певица никогда не отличалась скромностью среди звездных коллег в отечественном шоу-бизнесе. Оля Цибульская откровенна не только в творчестве, но и в реальной жизни. В инстаграм-профиле она доказала, что с такими роскошными формами может позволить себе загорать топлес.

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Артистка рассказала, что устроила отдых под чужой сливой. Ловила последние теплые дни звезда с обнаженной грудью. Она загорала в черном купальнике на завязках, бюстгальтер которого осмелилась развязать.

Оля Цибульская позировала лежа с пикантного ракурса показав свои аппетитные прелести, которые выглядели чрезвычайно эротично в свете солнечных лучей. Смелый образ она дополнила большой шляпкой песочного цвета.

Певица загорала без макияжа, покорив более 800-тысячную аудиторию фантастической природной красотой.

Оля Цибульская загорала топлес / Фото Instagram / @cybulskaya