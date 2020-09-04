34-летняя украинская певица и ведущая Оля Цибульская отдыхает в Одессе вместе с сыном Нестором и мужем. На курорте она не смогла не похвастаться стройным телом и упругими ягодицами, которые показала с откровенного ракурса.

На личной странице в инстаграме Оля Цибульская опубликовала сообщение, которым объявила о создании первого музыкального альбома. Певица намекнула, что премьера запланирована уже на осень этого года, и отметила, что новые треки будут очень откровенными.

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"Я выпускаю альбом. Первый в жизни. Долго откладывала, потому что свои треки всегда пишу сама и о себе. И за всю мою карьеру не находилось удачного времени, чтобы быть настолько откровенной. А потом я вспомнила, что в этом году мне 35. И мне по барабану гарантии. Я давно живу как хочу", – написала Оля Цибульская.

Чтобы привлечь внимание поклонников к важному сообщению, звезда прикрепила провокационное фото. На нем она сексуально выгнулась в откровенной позе на фоне фантастического заката над Черным морем.

На песчаном пляже она появилась в сплошном черном купальнике на тонких бретелях с открытой спиной, который аппетитно обнажал грудь и пышные ягодицы Оли Цибульской.

Сексуальная певица с распущенными волосами и без макияжа выглядела очень соблазнительно. Благодаря выгодной позе в кадре красовались все ее прелести. Звезда доказала, что может похвастаться не только стройными ножками, но и грудью и упругими ягодицами.

В комментариях поклонники отметили, что Оля Цибульская отнюдь не выглядит на 35 лет, и восхищались ее безупречными формами.