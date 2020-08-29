Популярная украинская певица Оля Цибульская вместе с сыном отправилась на отдых в Одессу в последние дни лета. С 5-летним Нестором она устроила съемку на пляже и восхитила не только милым кадром, но и безупречной фигурой в купальнике.

Летний сезон подходит к концу, однако не все украинские звезды успели отдохнуть сполна. Оля Цибульская последние теплые дни перед осенью проводит в Одессе. В отпуск она отправилась вместе с сыном, а фото с курорта показала в инстаграме.

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Для отдыха звездная мама выбрала безлюдный пляж. На фоне фантастического Черного моря она устроила фотосессию с 5-летним Нестором. Мальчик в плавках и белой панаме взобрался на плечи Оли Цибульской и радостно улыбался на камеру. Похоже, он долго мечтал о развлечениях на море, ведь сама певица призналась, что поездка в Одессу была последним пунктом в ее списке дел на лето и воплотить его удалось только в последний уикенд.

Сама же звезда для фото выбрала откровенный пляжный образ. На ней сплошной черный купальник на бретелях, который призывно обнажал спину. Наряд эффектно подчеркивал стройную фигуру Цибульской, а от ее подтянутых ножек невозможно отвести взгляд.

Вид артистки завершили круглые солнцезащитные очки. Часть коротких волос она собрала в пучок. Оля Цибульская по-настоящему сияла, что не могло не растрогать поклонников, которые оценили милый кадр с сыном более 20 тысячами лайков.