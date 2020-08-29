Популярна українська співачка Оля Цибульська разом з сином вирушила на відпочинок в Одесу в останні дні літа. З 5-річним Нестором вона влаштувала зйомку на пляжі та захопила не лише милим кадром, а й бездоганною фігурою в купальнику.

Літній сезон добігає кінця, проте не всі українські зірки встигли відпочити сповна. Оля Цибульська останні теплі дні перед осінню проводить в Одесі. У відпустку вона вирушила разом з сином, а фото з курорту показала в інстаграмі.

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Для відпочинку зіркова матуся обрала безлюдний пляж. На тлі фантастичного Чорного моря вона влаштувала фотосесію з 5-річним Нестором. Хлопчик у плавках і білій панамі виліз на плечі Олі Цибульській та радісно усміхався на камеру. Схоже, він довго мріяв про розваги на морі, адже сама співачка зізналась, що поїздка в Одесу була останнім пунктом у її списку справ на літо і втілити його вдалось лише в останній вікенд.

Сама ж зірка для фото обрала відвертий пляжний образ. На ній суцільний чорний купальник на бретелях, який звабливо оголював спину. Вбрання ефектно підкреслювало струнку фігуру Цибульської, а від її підтягнутих ніжок неможливо відвести погляд.

Вигляд артистки довершили круглі сонцезахисні окуляри. Частину короткого волосся вона зібрала у пучок. Оля Цибульська по-справжньому сяяла, що не могло не розчулити шанувальників, які оцінили милий кадр з сином понад 20 тисячами лайків.