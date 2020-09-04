34-річна українська співачка та ведуча Оля Цибульська відпочиває в Одесі разом з сином Нестором і чоловіком. На курорті вона не змогла не похизуватись струнким тілом та пружними сідницями, які показала у відвертій позі.

На особистій сторінці в інстаграмі Оля Цибульська опублікувала допис, яким оголосила про створення першого музичного альбома. Співачка натякнула, що прем'єра запланована вже на осінь цього року, й зазначила, що нові треки будуть дуже відвертими.

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"Я випускаю альбом. Перший в житті. Довго відкладала, бо свої треки завжди пишу сама і про себе. І за всю мою кар'єру не знаходилося вдалого часу, щоб бути настільки відвертою. А потім я згадала, що цього року мені 35. І мені по барабану гарантії. Я давно живу як хочу", – написала Оля Цибульська.

Аби привернути увагу шанувальників до важливого допису, зірка прикріпила провокативне фото. На ньому вона сексапільно вигнулась у відвертій позі на тлі фантастичного заходу сонця над Чорним морем.

На піщаному пляжі вона з'явилась у суцільному чорному купальнику на тонких бретелях з відкритою спиною, який апетитно оголював груди і пишні сідниці Олі Цибульської.

Сексуальна співачка з розпущеним волоссям і без макіяжу виглядала дуже звабливо. Завдяки вигідній позі в кадрі красувались всі її принади. Зірка довела, що може похизуватись не лише стрункими ніжками, а й грудьми і пружними сідницями.

У коментарях шанувальники зазначили, що Оля Цибульська аж ніяк не виглядає на 35 років, й захоплювались її бездоганними формами.